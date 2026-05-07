В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность»

Сегодня утром, в 9.55, на территории Пермского края объявили режим. «Беспилотная опасность». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Жителям напомнили основные правила безопасности. При сигнале опасности рекомендуется:

— находясь в здании, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не используя лифт; — дома укрыться в помещении без окон или в подвале, закрыть окна и шторы, заранее подготовить воду, еду, лекарства, фонарик и документы; — на улице — как можно быстрее зайти в ближайшее здание или подземный переход, избегая открытых пространств; — внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

Кроме того, в аэропорту Перми начал действовать план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru