В Перми отремонтировали более 65 тысяч квадратных метров дорог

В Перми продолжается текущий ремонт дорог, в рамках которого уже обновлено свыше 65 тысяч квадратных метров покрытия.

Основной способ ремонта — метод карт. При нём повреждённые участки асфальта вырезают крупными фрагментами, после чего укладывают новое покрытие. Одновременно подрядчики занимаются восстановлением дорожной разметки.

За последнее время отремонтированы участки на нескольких улицах города, включая Энгельса, Декабристов, Ласьвинскую, Сивашскую, Куйбышева, Первомайскую, Толбухина и Целинную.

В целом уже обновлено более 65 тысяч квадратных метров дорог. Например, на улице Барнаульской проводится фрезеровка старого покрытия и укладка нового асфальта. Всего в планах — привести в порядок около 240 тысяч квадратных метров проезжей части.

Параллельно в городе идет обновление дорожной разметки. В работе находятся 144 улицы, а на ряде участков разметка уже нанесена или восстановлена — среди них шоссе Космонавтов, улицы Дениса Давыдова, Адмирала Нахимова и другие.

