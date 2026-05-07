В Пермском крае 7 мая ожидаются грозы и сильный ветер

По данным Пермского ЦГМС, днём 7 мая в отдельных районах Пермского края прогнозируется гроза. Во время непогоды возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС по Пермскому краю рекомендует соблюдать меры безопасности в зависимости от того, где вы находитесь — в помещении или на улице.

Если вы дома:

- закройте окна, двери и дымоходы; - отключите электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности; - не подходите близко к окнам; - не держите телефон рядом с ухом во время звонков, лучше использовать громкую связь.

Если вы на улице:

- постарайтесь укрыться в ближайшем здании, магазине или кафе. Не стоит прятаться под остановками или рядом с металлическими конструкциями; - если гроза застала в машине, остановитесь и переждите непогоду, не открывая окна; - на открытой местности найдите низину (канаву или ложбину) и присядьте, наклонив голову; - избегайте нахождения рядом с линиями электропередач.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными и осторожными, а также предупредить родных и знакомых о возможной непогоде и правилах безопасности.

