В Перми выставили на продажу бывшее помещение ресторана за 55 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продают нежилое помещение на улице Монастырской, 12а, где ранее работал ресторан «Зира». Стоимость объекта составляет 55 миллионов рублей. Информация о продаже размещена на популярном сайте бесплатных объявлений.

Площадь помещения — 290 квадратных метров, оно расположено на первой линии у дороги. В объявлении отмечается, что пространство можно использовать для разных целей: открыть заведение общепита, стоматологию, офис или медицинский центр.

Напомним, ресторан узбекской кухни «Зира» прекратил работу в 2023 году.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru