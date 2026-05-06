Место в составе Общественной палаты Пермского края займет Сергей Воробьев

Место в составе Общественной палаты Пермского края седьмого созыва займет Сергей Воробьев, который сейчас возглавляет Фонд грантов губернатора региона. Соответствующий проект указа опубликован на сайте краевого правительства.

Ранее этот пост занимал Александр Маслов, однако он покинул состав палаты после назначения на должность исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа.

Общественная палата нового созыва начала работу в феврале текущего года.

Ранее "КП-Пермь" писала, что на пленарном заседании краевого Законодательного собрания 17 апреля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по бюджету. Елена Зырянова подала в отставку.

