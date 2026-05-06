В Минсвязи Прикамья предупредили о рисках при покупке телефонов с рук

Жителей Пермского края призывают осторожнее относиться к покупке и продаже смартфонов на вторичном рынке. В Министерстве информационного развития и связи региона сообщили, что подержанные устройства нередко хранят личные данные прежних владельцев, что может привести к утечке информации и взлому аккаунтов.

Специалисты провели эксперимент: они приобрели 30 б/у смартфонов в разном состоянии — с повреждёнными экранами, неисправными аккумуляторами и сбоями в работе, а также просто старые, но рабочие модели.

Проверка показала, что почти во всех устройствах остались личные данные: сообщения, история звонков, фото и видео, переписки, контакты, а иногда даже логины и пароли от различных сервисов.

По словам специалистов Минсвязи, это происходит из-за того, что многие владельцы не удаляют информацию перед продажей или делают это неправильно. В отдельных случаях пользователи даже оставляют доступ к своим аккаунтам, что может привести к управлению другими устройствами и облачными данными.

В ведомстве напоминают: перед продажей смартфон нужно полностью очистить. Для этого подготовлены инструкции для Android и iPhone.

Как подготовить Android:

- включить шифрование данных (особенно на старых устройствах); - удалить все аккаунты Google и производителей; - выполнить сброс до заводских настроек; - дополнительно перезаписать память, чтобы исключить восстановление данных.

Как подготовить iPhone:

- выйти из iCloud и отключить функцию «Найти iPhone»; - полностью стереть контент и настройки через меню устройства; - убедиться, что телефон не привязан к старому Apple ID и готов к активации как новый.

Также рекомендуется извлекать SIM-карту, а карту памяти при необходимости форматировать или оставить себе.

В Минсвязи подчёркивают, что такие меры помогают защитить личные данные и делают рынок подержанных смартфонов безопаснее.

