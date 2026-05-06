В Перми 7 мая временно изменят движение межмуниципальных автобусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми 7 мая с 05:00 до 23:59 будет действовать временная схема движения для ряда межмуниципальных автобусных маршрутов.

Изменения коснутся рейсов №116 (Пермь — село Старые Ляды), №117 (Пермь — село Сылва), №118 (Пермь — село Троица), №175 (Пермь — посёлок Полазна) и №530 (Пермь — Добрянка, улица Победы).

При движении в сторону автовокзала автобусы будут следовать от остановки «Цирк» через улицу Крупской, бульвар Гагарина, улицу Революции, улицу Куйбышева и улицу Пушкина.

В обратном направлении маршрут пройдет по улицам Революции, бульвару Гагарина и Крупской, после чего движение продолжится по стандартной схеме.

Также часть остановок временно обслуживаться не будет. Для маршрутов №116, №117 и №118 исключаются остановки «улица Сибирская» и «улица Луначарского». Вместо остановки «улица Луначарского» пассажиры смогут пользоваться остановкой «ТРК Семья».

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru