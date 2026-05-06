В Перми на 9 Мая введут запрет на продажу алкоголя

В День Победы, 9 мая, в Перми и по всему Пермскому краю временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Такое правило действует на основании постановления регионального правительства.

Запрет касается всех магазинов, однако не распространяется на заведения общественного питания — там алкоголь можно будет приобрести в рамках оказания услуг.

За нарушение установленных требований предусмотрены штрафы. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма может составить от 100 до 300 тысяч рублей.

