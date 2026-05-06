Ансамбль из Гурзуфа дал концерт для росгвардейцев в Ялте

В Ялте прошёл концерт для военнослужащих специального моторизованного батальона Росгвардии. Перед личным составом выступил народный вокальный коллектив «Эхо Красного камня» из посёлка Гурзуф. Об этом пишет "МК в Крыму".

Мероприятие состоялось 2 мая 2026 года на сцене воинской части и было приурочено к празднованию Дня Победы и Крымской весны. Артисты представили программу, в которую вошли песни о Родине, любви, мире и подвиге в годы Великой Отечественной войны. Каждое выступление зрители встречали тёпло и сопровождали аплодисментами.

К военнослужащим также обратилась депутат Ялтинского городского совета и заместитель директора централизованной клубной системы города Екатерина Дёмина. Она поздравила присутствующих с наступающим праздником, выразила благодарность за службу, мужество и вклад в обеспечение порядка в регионе, а также участие в специальной военной операции.

В завершение своего выступления она пожелала бойцам уверенности и стойкости, подчеркнув, что победа будет достигнута.

