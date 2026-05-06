В Прикамье снимают телепередачу о регионе для канала «ВМЕСТЕ–РФ»

Фото: соц сети "На местах"

В Пермском крае проходят съёмки программы о регионе для телеканала Совета Федерации «ВМЕСТЕ–РФ». Сюжет войдёт в цикл передач о путешествиях под названием «Вместе по России». Об этом рассказал глава Осинского округа Игорь Морозов.

Съёмочная группа уже побывала в нескольких городах, среди которых Оса, Кунгур и Пермь. В Осинском округе работа велась 4 мая. Основные кадры снимали в краеведческом музее и исторической части Осы.

Гости из Москвы познакомились с местными традициями: они приняли участие в мастер-классах по приготовлению гамицкого калача, калиновой каши и горячего травяного чая. Также съёмочная группа отправилась на противоположный берег Камы на осинском пароме.

