Ветеран из Челябинска отметил 100-летие и назвал главную награду своей жизни

Житель Челябинска, ветеран Великой Отечественной войны Николай Шайбалов, отметивший 100-летний юбилей, рассказал о наградах, которые получил за годы службы. Несмотря на внушительное количество орденов и медалей, самой ценной для себя он считает медаль «За отвагу». Об этом пишет издание "Курс дела".

По словам ветерана, именно эта награда стала первой в его военной биографии. Он ушёл на фронт в 1943 году, когда ему было всего 17 лет, а уже через год получил медаль за участие в освобождении Кишинёва.

Во время войны Николай Шайбалов участвовал в боях на правом берегу Днепра, где советские войска удерживали плацдарм. Он отражал атаки немецкой авиации, а позже в составе III Украинского фронта принимал участие в освобождении Кривого Рога, а также в Ясско-Кишинёвской операции. В звании командира зенитного орудия он защищал войска от воздушных ударов и участвовал в освобождении Болгарии и Румынии.

Сам ветеран скромно оценивает свой вклад в Победу. Он отмечает, что не находился на передовой и не шёл в атаки, а выполнял задачи по прикрытию войск огнём зенитной артиллерии, считая, что «воевал, как все».

После войны Николай Шайбалов продолжил службу в армии до 1950 года, а затем переехал в Челябинск. Здесь он получил образование в политехническом институте и работал на промышленных предприятиях, включая радиозавод и завод имени Колющенко, а также в институте измерительной техники. Трудовую деятельность он завершил в 1997 году, в возрасте 71 года.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет активность, следит за политическими событиями и интересуется международной обстановкой. Он убеждён, что советский народ сыграл решающую роль в победе над фашизмом и спасении Европы.

Николай Егорович остаётся опорой для своей семьи: у него четверо внуков, восемь правнуков и праправнучка. Родные доверяют ему заботу о домашних делах — например, на время отъезда внук оставил ему своего кота.

Накануне майских праздников ветерана посетил депутат городской думы Виталий Рыльских. Он передал поздравления от председателя думы Сергея Буякова и вручил подарки. По словам депутата, подвиг таких людей необходимо помнить и сохранять, чтобы его значение не подвергалось сомнению.

