В Перми дисквалифицировали директора управляющей 110 домами компании

ИГЖН Пермского края инициировала дисквалификацию директора управляющей компании ООО «ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС». Под ее управлением находятся 110 многоквартирных домов в Свердловском и Мотовилихинском районах Перми, Пермском муниципальном округе.

Поводом для дисквалификации послужили многочисленные нарушения лицензионных требований в содержании общего имущества дома на ул. Академика Вавилова, 19 в Перми.

«Суд учел характер совершенного административного правонарушения, посягающего на безопасность, права и интересы граждан, а также личность и имущественное положение виновного. Постановление не вступило в законную силу», – сообщила краевая инспекция Госжилнадзора.

Ранее директора УК уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Ему назначили штрафа на сумму более 50 тыс. руб.

