В центре Перми утвердили границы Соборной мечети и Дома купцов Лихачевых

Схема: приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми утвердили границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о памятниках истории и культуры «Мечеть соборная с оградой» на ул. Осинской, 5 и «Дом купцов Лихачевых с воротами» на ул. Окулова, 12.

Согласно указу краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия, вводятся ограничения использования земельных участков и требований к градостроительным регламентам, устанавливается Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-1 на территории общего пользования вдоль улиц Осинской, Монастырской, Попова, Окулова и Советской.

В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия запрещено: использование строительных технологий, оказывающих на них негативное воздействие; размещение взрыво- и пожароопасных объектов; строительство инженерных сетей, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды; строительство, реконструкция объектов капитального строительства, превышающих установленные параметры; размещение отдельно стоящих рекламных конструкций.

Предельная максимальная высота строительства, реконструкции объектов капитального строительства составляет не более 28 метров от отметки 124,57 метра в Балтийской системе высот. Фасады новой застройки должны создавать нейтральный фон для благоприятного восприятия объектов культурного наследия с использованием небликующих материалов, светлой цветовой гаммы без ярких акцентов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru