В Перми осудили руководителя компании за незаконные финансовые операции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Перми вынес приговор фактическому руководителю одной из организаций, признав его виновным в налоговых преступлениях и незаконном обороте платежных средств.

Следствие установило, что мужчина вместе с другими участниками, включая директора и финансового руководителя компании, в период с 2021 по 2023 годы уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности превысила 39 миллионов рублей.

Кроме того, в 2022 году обвиняемый участвовал в серии незаконных операций. В составе группы он совершил 29 преступлений, связанных с изготовлением поддельных документов для перевода денег. Всего было создано 102 фиктивных распоряжения, с помощью которых средства переводились на счета компаний, не ведущих реальной деятельности. Общая сумма таких операций превысила 43 миллиона рублей. Позже деньги были выведены из-под контроля и частично обналичены.

Фигурант дела пошёл на сотрудничество со следствием, заключив досудебное соглашение. Его дело рассматривалось отдельно. Также суд наложил арест на имущество руководителей организации.

Нарушения были выявлены сотрудниками налоговой службы, ФСБ и полиции Пермского края.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru