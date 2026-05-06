В Перми Центр государственной инспекции по маломерным судам сменил адрес

Краевое МЧС России сообщило о смене адреса Центра государственной инспекции по маломерным судам. Ведомство продолжит прием на новом месте с 8 мая.
Прием граждан и предоставление государственных услуг по аттестации судоводителей, регистрации маломерных судов, осмотру маломерных судов начнут проводить в Перми по адресу: ул. Максима Горького, 44.
Центр ГИМС осуществляет государственный надзор за маломерными судами и сооружениями для их стоянок и пользованием во внутренних водах, а также в территориальном море РФ. Краевое ведомство также обеспечивает в пределах своей компетенции безопасность людей на водных объектах.
Контактный тел.: 8 (342) 258-40-01 (доб. 752, 744, 749).
