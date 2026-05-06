Пермский госуниверситет присоединится к «Ночи музеев» на день раньше

В Пермском крае на 16 мая намечены масштабные события международной акции «Ночь музеев». Пермский госуниверситет по традиции присоеднится к акции на день раньше.

Ночь музеев начнется в кампусе ПГНИУ с 17:00 15 мая. Гостей ждут экскурсии в музеи университета и Ботанический сад, квест, уличные площадки, мастер-классы и исторические реконструкции, арт-площадка «Безбашенные» и театр «Техноанатомия», выставка талантов и коллекций сотрудников «Хранители и создатели». На авторские экскурсии по кампусу потребуется регистрация.

Подробности акции «Ночь музеев» станут известны в ближайшие дни. В ПГНИУ расскажут более подробно о каждой локации. Мероприятия запланированы в год 110-летия вуза.

