НовостиОбщество6 мая 2026 7:54

Прямые перелеты из Перми в Петрозаводск отложили на неопределенный срок

Первый самолет планировали отправить по маршруту 6 мая
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В расписании Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино») исчез авиамаршрут в Петрозаводск. Прямое авиасообщение между Прикамье и Карелией планировали запустить с 6 мая этого года.

Прямые перелеты планировала начать авиакомпания «ЮВТ Аэро». В расписании перевозчика авиарейс присутствует. О начале полетной программы стало известно в середине марта.

Краевой Минтранс отмену прямых полетов в Петрозаводск пока не комментировал.

Ранее стало известно о старте с 9 июня программы прямых перелетов из Перми до Батуми. Продолжительность полета составит около трех с половиной часов.

