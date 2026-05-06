Прямые перелеты из Перми в Петрозаводск отложили на неопределенный срок

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В расписании Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино») исчез авиамаршрут в Петрозаводск. Прямое авиасообщение между Прикамье и Карелией планировали запустить с 6 мая этого года.

Прямые перелеты планировала начать авиакомпания «ЮВТ Аэро». В расписании перевозчика авиарейс присутствует. О начале полетной программы стало известно в середине марта.

Краевой Минтранс отмену прямых полетов в Петрозаводск пока не комментировал.

Ранее стало известно о старте с 9 июня программы прямых перелетов из Перми до Батуми. Продолжительность полета составит около трех с половиной часов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru