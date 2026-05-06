В Перми назвали причину отключения света на части Мотовилихинского района

В части домов Мотовилихинского района Перми пропал свет. Причину отключения электричества назвали в Пермском филиале ПАО «Россети Урал».

В одну из опор ЛЭП врезался грузовик, что привело к отключению электропотребителей на улицах Мостовой и Бузинской в микрорайоне Вышка-1. После столкновения с опорой грузовик опрокинулся.

Энергетики полностью устранили технологическое нарушение в распределительной сети 0,4 кВ в течение нескольких часов. Компания подала заявление в полицию. Ведется проверка для выяснения всех обстоятельств происшедшего и привлечения виновных лиц к ответственности.

