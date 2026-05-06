В Перми отменили ночную электричку, назначенную на 9 мая после фейерверка

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская пригородная компания сообщила об отмене ночной электрички «Пермь-2 – Левшино – Пермь-2». Электропозд планировал запустить 9 мая в День Победы после праздничного фейерверка.

Отменяется ранее назначенный пригородный поезд № 6050/6049 с отправлением со станции «Пермь-2» в 23:18 9 мая, прибытием на станцию «Пермь-2» – 10 мая в 00:53. Восстанавливается курсирование пригородного поезда № 6032/6031 «Пермь-2 – Левшино – Пермь-Сорт. – Пермь-2» с отправлением со станции «Перми-2» в 06:31.

«Изменения связаны с внесением корректировок в программу городских праздничных мероприятий в День Победы», – пояснила пресс-служба Пермской пригородной компании.

В Пермском крае акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате. Краевые власти поставили в приоритет безопасность жителей региона.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru