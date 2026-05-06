В Перми суд рассмотрит дело жителя города, избившего двух женщин в баре

Кадр видео: СУ СК РФ по Пермскому краю

Следственный отдел по Ленинскому району Перми завершил расследование в отношении местного жителя 1997 года рождения. Мужчину обвинили в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Конфликт произошел 14 февраля в ночном клубе «Май Тай». Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения причинил телесные повреждения двум посетительницам заведения 1988 и 1994 годов рождения. Фигурант уголовного дела также оказал сопротивление охранникам бара.

Одну из женщин обвиняемый ударил кулаком в лицо и стал бить ногами. От ударов она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела, что у нее выбиты зубы и смещен нос. Для второй посетительнице нападение обернулось также переломами носа и зубов.

После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия. В ходе совместной работы сотрудников Следственного управления РФ и полиции была установлена его личность. По результатам судебно-медицинской экспертизы одной из потерпевших был причинен средней тяжести вред здоровью.

В период расследования уголовного дела обвиняемый содержался под стражей. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД России.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщило следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

Обвиняемому грозит наказание лишением свободы на срок до 7 лет.

