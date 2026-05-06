В аэропорту Перми на 20 часов задержали вылет самолета в Когалым

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), 6 мая задерживаются вылет и прилет нескольких авиарейсов. Вылет одного из них пассажиры ждут с вечера 5 мая.

Вылет ЮВ 231 «Пермь – Когалым» предварительно перенесли с 18:10 5 мая на 14:40 6 мая. В число других задержанных авиарейсов из Перми вошли: ДР 432 в Москву – с 07:05 до 15:00, ЮВ 245 в Самару – с 14:40 до 20:20.

Среди задержек на прилет в «Большое Савино» авиарейсы: ЮВ 232 из Когалыма – с 23:10 5 мая до 19:30 6 мая, ДР 365 из Сочи – с 04:25 до 15:35, ЮВ 541 из Казани – с 13:50 до 14:20.

Ранее стало известно о старте с 9 июня программы прямых перелетов из Перми до Батуми. Продолжительность полета составит около трех с половиной часов.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru