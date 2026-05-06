Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 4:47

Пермский госуниверситет запустил сайт для помощи страдающим от пыльцы растений

Пыльцеуловители ПГНИУ различают пыльцу 15 аллергенных растений
Павел ШАТРОВ
Данные пыльцеуловителей ПГНИУ

Данные пыльцеуловителей ПГНИУ

Ученые ПГНИУ разработали уникальную технологию по оповещению страдающих поллинозом. В кампусе вуза установили три пыльцеуловителя для сбора пыльцевых зернах на специальных пленках. Технологический комплекс способен различать 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений.

Поллиноз или сенная лихорадка является сезонным аллергическим заболеванием. Его вызывает пыльца растений. Заболевание сопровождает ринит, конъюнктивит, зуд в носу и слезотечение.

Сотрудники лаборатории цитогенетики и генетических ресурсов растений биологического факультета ПГНИУ анализируют собранные на пленках данные под микроскопом. Полученные после мониторинга результаты размещены в динамике на специальном интернет-ресурсе пока по пяти весенним видам аллергенных древесных растений – березе, клену, ели, ольхе и сосне.

В мае эти растения дают основное количество пыльцевых зерен. С июня по август источниками пыльцы станут злаки, полынь, крапива, щавель и подорожник. Пока количество пыльцевых зерен находится в «зеленой зоне», но с массовым цветением показатели обязательно перейдут в «желтую» или «красную».

«За последние десятилетия во многих странах мира регистрируется рост числа аллергических заболеваний. Распространенность поллиноза в популяции варьируется от 1,6 до 40,9%», – отметила профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лариса Новоселова.

Пыльцеуловители находятся: один – на крыше самого высокого, восьмиэтажного корпуса ПГНИУ, два – на площади перед этим корпусом. Мониторинг пыльцы на крыше соответствует объему проб воздуха, равного объему легких взрослого здорового человека. В сутки он «вдыхает» 14 куб. метров биоаэрозоля.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru