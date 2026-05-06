Пермский госуниверситет запустил сайт для помощи страдающим от пыльцы растений

Данные пыльцеуловителей ПГНИУ

Ученые ПГНИУ разработали уникальную технологию по оповещению страдающих поллинозом. В кампусе вуза установили три пыльцеуловителя для сбора пыльцевых зернах на специальных пленках. Технологический комплекс способен различать 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений.

Поллиноз или сенная лихорадка является сезонным аллергическим заболеванием. Его вызывает пыльца растений. Заболевание сопровождает ринит, конъюнктивит, зуд в носу и слезотечение.

Сотрудники лаборатории цитогенетики и генетических ресурсов растений биологического факультета ПГНИУ анализируют собранные на пленках данные под микроскопом. Полученные после мониторинга результаты размещены в динамике на специальном интернет-ресурсе пока по пяти весенним видам аллергенных древесных растений – березе, клену, ели, ольхе и сосне.

В мае эти растения дают основное количество пыльцевых зерен. С июня по август источниками пыльцы станут злаки, полынь, крапива, щавель и подорожник. Пока количество пыльцевых зерен находится в «зеленой зоне», но с массовым цветением показатели обязательно перейдут в «желтую» или «красную».

«За последние десятилетия во многих странах мира регистрируется рост числа аллергических заболеваний. Распространенность поллиноза в популяции варьируется от 1,6 до 40,9%», – отметила профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лариса Новоселова.

Пыльцеуловители находятся: один – на крыше самого высокого, восьмиэтажного корпуса ПГНИУ, два – на площади перед этим корпусом. Мониторинг пыльцы на крыше соответствует объему проб воздуха, равного объему легких взрослого здорового человека. В сутки он «вдыхает» 14 куб. метров биоаэрозоля.

