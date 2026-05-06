В микрорайоне Медовый под Пермью появится православная часовня

Фото: Пермская митрополия РПЦ

По благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в микрорайоне Медовый возводят часовню во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. Она станет местом для молитвы жителей активно развивающегося жилого комплекса.

В конце 2025 года под часовню выделили земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров. По информации Пермской митрополии, с марта этого года застройщик «ИНГРУПП Пермь» приступил к строительно-монтажным работам.

К началу мая уже возведено здание часовни и находящийся рядом церковно-причтовый дом. Окончание строительства и ввод часовни в эксплуатацию запланировано на конец 2026 года.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru