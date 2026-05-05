В поселке Юго-Камский капитально отремонтировали Дом спорта

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 5 мая провел рабочий выезд в Пермский муниципальный округ. В поселке Юго-Камский глава региона посетил Дом спорта, который открыли после капитального ремонта. Его провели впервые за 58 лет.

Благодаря краевой поддержке в спортивном объекте полностью обновили фасад, заменили кровлю и оконные блоки, залили новые полы, отремонтировали лестничные пролеты и стены, провели отделочные работы, установили газовое отопление и новые душевые. Проведенный капремонт также включил замену сети связи и электрооборудования, монтаж систему видеонаблюдения, обновление вентиляции, отопления, водоотведения и водоснабжения.

Глава региона увидел занятия секций по баскетболу, волейболу, футболу и гиревому спорту, которые работают на базе Дома спорта с 2022 года. В нем занимаются воспитанники спортшкол «Вихрь» и «Старт». Двери спортивного объекта поселка также открыты для жителей всех возрастов.

Воспитанники секций легкой атлетики и биатлона очень ждали возвращения в обновленное здание. Теперь юные спортсмены занимаются в отремонтированном зале для баскетбола и тренажерном зале. Обновленный Дом спорта уже принял районные соревнования по гиревому спорту.

В перспективе на базе учреждения появится стрельбище для пневматики. В планах также стоит благоустройство прилегающей территорию Дома спорта и ремонт стадиона, находящегося рядом.

«После выезда главы региона принято решение о необходимости капитального ремонта стадиона. Сейчас муниципалитет готовит проектно-сметную документацию», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

