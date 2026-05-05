Бывший глава Индустриального района Перми Дробинин приговорен к 4 годам колонии

В Перми судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Индустриального района Дмитрия Дробинина. По информации пресс-службы Пермского краевого суда, бывшего чиновника обвинили в даче и получении взятки, краже в особо крупном размере, подстрекательстве к совершению преступления.

В марте-апреле 2023 года Дмитрий Дробинин при использовании служебного положеня поручил своему подчиненному заключить договор с благотворительным фондом «Развитие» на сумму 500 тыс. руб. В последствии он обналичил деньги и распорядился по своему усмотрению. В сентябре 2023 года на посту главы Индустриального района Перми получил взятку в размере 28 750 руб. за отмену демонтажа самовольно установленного павильона автомойки.

В марте 2026 года Индустриальный районный суд Перми признал Дмитрия Дробинина виновным по нескольким уголовным статьям. Суд назначил ему штраф в размере 1,8 млн руб. с лишением права занимать должности муниципальной службы сроком на 4 года.

После рассмотрения дела в апелляционном порядке судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда изменила приговор суда первой инстанции. Судебная инстанция назначила осужденному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Осужденный может обжаловать апелляционное определение в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

