В четырех округах Прикамья открыли новые женские консультации

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Краевые власти сообщил об открытии новых женских консультаций в Куеде, Очере, Карагае и Верещагино. Общая стоимость модульных медицинских объектов составила 85 млн руб.

В женских консультациях создали комфортные условия для проведения профилактических осмотров. Они оснащены передовым оборудованием, прием ведут квалифицированные акушеры-гинекологи. По информации краевого Минздрава, в Верещагино для пациенток установили аппараты УЗИ и КТГ для пренатальной диагностики. В ближайшее время начнут работу аппараты ЭКГ и СМАД для суточного мониторирования артериального давления.

Еще одним важным направлением новых женских консультаций является помощь парам, столкнувшимся с бесплодием. При выявлении заболеваний репродуктивной системы, женщины смогут проходить регулярное диспансерное наблюдение для выявления и лечения патологии.

С учетом новых объектов в Прикамье теперь работает сеть из 35 женских консультаций, включая восемь – в сельской местности.

