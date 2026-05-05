В Перми начали обрабатывать парки и леса от клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми стартовала сезонная обработка зелёных территорий от клещей. Работы проходят в городских лесах, парках, скверах и на кладбищах. Это делается для того, чтобы снизить риск укусов и сделать отдых на природе безопаснее.

Первый этап уже начался в шести лесничествах города. Всего планируется обработать около 1387 гектаров.

Особое внимание уделяют местам, где часто бывают люди: экотропам, зонам отдыха в радиусе примерно 50 метров, открытым полянам, площадкам для выгула и дрессировки собак, остановкам рядом с лесом, а также дорожкам и тропинкам.

Вторую обработку планируют провести летом. Если погода ухудшится, сроки могут изменить.

Специалисты используют специальные препараты — акарициды. Их наносят с помощью оборудования, которое равномерно распределяет средство по поверхности. Эти вещества считаются безопасными для людей и природы при правильном применении.

Во время обработки жителям рекомендуют не посещать указанные участки — они обозначаются предупреждающими табличками. После завершения работ гулять там можно, но с соблюдением обычных мер осторожности.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru