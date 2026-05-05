НовостиОбщество5 мая 2026 11:08

На севере Прикамья проверили водоемы на заражение возбудителем туляремии

Исследование провели специалисты Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае
Павел ШАТРОВ
Фото: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Краевое управление Роспотребнадзора сообщило результаты обследования водоемов на севере Прикамья. Краевой Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае проверил воду на наличие возбудителя туляремии.

Возбудитель туляремии является опасной инфекцией. Бактерии поражают лимфатическую систему, кожу, легкие и кишечник человека, вызывая острую инфекцию с высокой лихорадкой. Она передается от грызунов и зайцев.

Проведенный в мобильной лаборатории молекулярной диагностики анализ показал отсутствие в отобранных пробах возбудителя туляремии. Обследование провели в апреле 2026 года на территории Красновишерского, Чердынского и Соликамского округов.

Для проведения мониторинга использовали два лабораторных модуля на базе полуприцепов КамАЗ.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru