Суд в Перми подтвердил сговор перевозчиков на торгах

Апелляционный суд в Перми оставил в силе решение антимонопольной службы по делу о сговоре транспортных компаний.

Ранее Пермское УФАС установило, что компания «Автобан» и предприниматель Кенин А.В. договорились между собой о действиях на торгах, связанных с оказанием услуг для больницы в Нижнем Новгороде. По данным ведомства, участники координировали поведение, чтобы победителем становился тот, кто формально предложит наименьшее снижение цены контракта.

Антимонопольный орган расценил такие действия как нарушение закона о конкуренции. Апелляционная инстанция — Семнадцатый арбитражный апелляционный суд — поддержала эту позицию и согласилась с выводами УФАС.

