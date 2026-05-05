В Перми более сотни Екатерин устроили музыкальный флешмоб ко Дню Победы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

4 мая в Перми прошла необычная акция, приуроченная к празднованию 9 Мая. В городском парке имени Горького у ротонды собрались жительницы с именем Екатерина, чтобы вместе исполнить известную фронтовую песню «Катюша», ставшую символом Великой Победы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В флешмобе приняли участие 137 девушек. Для выступления они выбрали стилизованные наряды: белые блузки, кокошники и платки с вышивкой.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Идея акции принадлежит блогеру Константину Алексееву. Ранее подобное мероприятие уже проводилось в Красноярске. Сам организатор приехал в Пермь и присоединился к участницам, чтобы вместе исполнить песню.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Журналист и фотокорреспондент "КП-Пермь" прогулялись по центральному парку Перми и сделали яркие снимки флешмоба.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru