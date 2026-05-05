В Пермском крае сняли режим «Беспилотная опасность»

Сегодня ночью, в 3 часа, на территории Пермского края ввели режим «ракетной опасности».

Жители получили экстренные уведомления на мобильные телефоны, а все оперативные службы были приведены в состояние полной готовности. На фоне ситуации временно ограничили работу аэропорта.

Спустя два часа, к 5 утра, тревожный режим отменили, а ограничения сняли.

