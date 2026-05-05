В Перми за апрель убрали около 900 незаконных граффити

В Перми продолжается работа по очистке города от нелегальных рисунков на зданиях. За апрель коммунальные службы и инспекторы ликвидировали почти 900 граффити.

Всего за месяц специалисты зафиксировали более 1,1 тысячи таких изображений на фасадах домов и других объектах. Работа по их удалению продолжается, часть уже приведена в порядок.

Больше всего нарушений обнаружили в Свердловском районе — 251 рисунок, из них 176 уже убрали. В Дзержинском районе нашли 186 граффити, 147 из них закрасили или очистили.

В Мотовилихинском районе выявили 166 случаев, устранено 143. В Кировском районе зафиксировали 133 изображения, убрали 91. В Ленинском районе обнаружили 111 граффити, ликвидировали 80. В Индустриальном районе — 109 случаев, из них 74 уже устранены. В Орджоникидзевском районе выявили 65 рисунков, при этом убрали 81 объект с учётом накопленных заявок.

С начала года ситуация выглядит так: в городе зафиксировано более 2,8 тысячи незаконных граффити, а устранено свыше 2,2 тысячи.