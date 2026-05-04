В Минтербезе Прикамья рассказали, чем отличается бомбоубежище от укрытия

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края разъяснили, в чём разница между бомбоубежищем и укрытием.

Информацию о ближайших укрытиях жители могут получить в своей управляющей компании или ТСЖ, в районной администрации, а также в отделах гражданской защиты городских служб.

Как уточнили в ведомстве, бомбоубежище — это специально построенное защитное сооружение. Оно рассчитано на длительное пребывание людей и обычно находится на территории предприятий, где может защищать работников во время смены.

Укрытие же представляет собой более простой и доступный вариант защиты населения, в том числе при угрозе атак беспилотников.

Для этих целей можно использовать подвальные и цокольные помещения жилых домов и других капитальных зданий, подземные переходы, парковки, первые этажи подъездов, а также внутренние комнаты без окон — например, коридоры, ванные или тамбуры.

