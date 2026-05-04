За сутки в Пермском крае потушили 26 пожаров

В Пермском крае за 3 мая 2026 года ликвидировано 26 пожаров. Больше всего возгораний произошло в Перми — восемь случаев. По два пожара зафиксировано в Березниковском, Лысьвенском и Пермском округах. Еще по одному возгоранию произошло в Кизеловском, Краснокамском, Осинском, Юсьвинском, Очерском, Чайковском, Губахинском, Чернушинском, Ильинском, Нытвенском, Гайнском и Верещагинском округах.

По данным спасателей, обошлось без погибших, однако есть пострадавшие.

В тот же день в регионе усилили профилактическую работу. Почти 200 специальных групп, в составе которых работали 448 человек, провели обходы жилых домов и беседы с жителями. Всего проверено около двух тысяч домов, более трех тысяч человек получили инструкции по пожарной безопасности. Также распространено свыше 2,7 тысячи памяток.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона: при первых признаках пожара необходимо сразу звонить по номерам 01, 101 или 112.

