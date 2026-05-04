В Куединском округе появится мемориальная доска в честь участника СВО

В Куединском округе решили увековечить память местного жителя, который погиб в ходе специальной военной операции. Депутаты окружной думы поддержали установку мемориальной доски в честь уроженца села Аряж Аркадия Михалева.
С инициативой об этом ранее выступили представители местного женсовета, обратившись к депутатам с предложением сохранить память о земляке.
Аркадий Михалев был посмертно награждён Орденом Мужества по указу Президента России.
Памятную доску планируют разместить на мемориале «Героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины», который находится в селе Аряж.