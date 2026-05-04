НовостиОбщество4 мая 2026 11:27

В Перми двух бьюти-специалистов заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами

Девушки получили от государства более 600 тысяч рублей
Дарья ЩЕРБИНИНА
В Орджоникидзевском районе Перми сотрудники отдела экономической безопасности выявили возможные нарушения со стороны двух предпринимательниц.

По данным полиции, женщины пытались получить социальный контракт на развитие бизнеса в сфере косметических услуг. Для этого они подали документы с недостоверной информацией о доходах, благодаря чему были признаны малоимущими. После этого с ними заключили соглашения, в рамках которых каждая получила от государства от 300 до 350 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, полученные средства были потрачены не по целевому назначению, что является нарушением условий социального контракта.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве при получении выплат. В настоящее время расследование продолжается.

