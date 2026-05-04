В Перми наказали магазин «Ни Хао» за товары без информации на русском языке

Краевое управление Роспотребнадзора провело выездную проверку в пермский магазин «Ни Хао». Предпринимателю выдано предписание о приостановке реализации продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.

Краевое ведомство наложило арест на 162 упаковки сокосодержащей продукции и безалкогольных напитков, не имевших средств маркировки «Честный знак» и информации о товаре на русском языке. Поводом для проверки стало обращение в отоношении на ИП, ведущего торговую деятельность в китайском супермаркете «Ни Хао».

В ходе специалисты краевого надзорного ведомства нашли подтверждение нарушений. Согласно действующему законодательству, потребитель вправе требовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе и товаре на русском языке, государственных языках республик и иных языках народов РФ.

Два года назад осенью первый супермаркет «Ни Хао» открыли на ул. Ленина, 49 в районе ЦУМа, второй – в мае прошлого года в Мотовилихинском районе на ул. Крупской, 23.

