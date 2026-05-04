В Перми провели замену аортального клапана без операции на открытом сердце

В Перми специалисты Кардиодиспансера провели операции по замене пораженного клапана сердца миниинвазивным способом – с минимизацией травмирования тканей пациента. Хирурги отказались от операции на открытом сердце и доставили биологический протез через тонкий катетер.

У пожилых мужчины и женщины диагностировали кальциноз аортального клапана, который привел к выраженной сердечной недостаточности. У пациентов снизился выброса крови и питания всех органов, что привело к увеличению сердца от чрезмерной нагрузки.

В силу их возраста и состояния рентгенхирурги приняли решение впервые выполнить транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI). Они отказались от проведения операции на открытом сердце, что является большим травматичным вмешательством с использованием искусственного кровообращения и разрезом грудной клетки, влечет определенные риски для пожилых пациентов.

«В нашей клинике накоплен большой кардиохирургический опыт по замене сердечного клапана. Для нас было важно внедрить в арсенал Кардиодиспансера еще один вид хирургического лечения, который нивелирует потенциальные осложнения и имеет показания для особой категории пациентов», – отметил главный врач медучреждения Кирилл Прохоров.

Он провел сложнейшую операцию совместно с заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Федором Нориным. Хирурги через бедренную артерию ввели тонкий катетер с биологическим протезом. Затем через специальную систему доставили его к пораженному клапану.

Процедуру провели под рентгенологическим и ультразвуковым контролем. Сердце пациентов при этом продолжало работать. Обе операции прошли успешно.

Через несколько часов пациенты пришли в сознание, самостоятельно передвигались и принимали пищу. После выписки они останутся в поле зрения специалистов учреждения и продолжат наблюдаться в поликлинике Кардиодиспансера.

