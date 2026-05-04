Ученые Пермского политеха научились извлекать литий из воды

Слева – проба после первого этапа обработки, по середине – после образования комплексного соединения, справа – очищенная вода без лития. Фото: пресс-служба ПНИПУ | Павел Илюшин

Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая позволяет извлекать литий на нефтяных месторождениях и заодно очищать воду. Эффективность метода составила 75 процентов – из каждых 100 граммов лития в воде удалось выделить 75 граммов.

Аналогов технологии пермяков в мире нет. Разработка ученых ПНИПУ решает сразу две задачи: очистку пластовых вод и получение стратегически важного металла. Около 80% всего лития добывают в Китае, Австралии и Чили. Перед Россией стоит задача к 20218 году полностью отказаться от импорта этого самого легкого щелочного металла и закрывать потребности страны за счет собственных месторождений.

Суть новейшей технологии пояснил доцент кафедры «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ Павел Илюшин. Воду обрабатывают электричеством и специальными реагентами. В жидкости образуется комплексное хлорсодержащее слоистое соединение, позволяющее селективно извлекать литий для его дальнейшей переработки.

«Технология прошла лабораторные испытания. На программу, автоматизирующую управление процессом, получен патент», – дополнили «КП-Пермь» в пресс-службе ПНИПУ.

Литий получил широкое применение в быту, науке и промышленности. Он является основой батарей для смартфонов и электромобилей, в авиации его добавляют в сплавы при производстве самолетов. Добавление лития в стекло и керамику делает посуду прочнее. В медицине соли лития десятилетиями используют для лечения психических расстройств, в ядерных реакторах металл работает как охладитель.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru