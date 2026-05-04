В Перми все исследуемые родники не прошли проверку качества подземных вод

Управление по экологии и природопользованию Перми опубликовало отчет о качестве подземной воды на территории города. В прошлом году экологи проверили 10 родников.

Под проверку специалистов ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция» попали родники: на ул. Соликамской, 16 и 94 – в Мотовилихинском районе; на пересечении улиц Лифанова Обросова – у парка отдыха в Мотовилихинском районе; на ул. Трактовой, 1 – Орджоникидзевский район; у завода «Элиз» на ул. Репина, 94 – остановка «По требованию» в Орджоникидзевском районе; в деревне Субботино – восточнее здания на ул. 1-й Субботинской, 1А в Индустриальном районе; на ул. Танцорова, 36 – Кировский район; на ул. Коломенской, 17 – Свердловский район; на ул. Вильвенской, 9 – у моста «1000 ступеней» в Дзержинском районе; на ул. Гоголя – восточнее СНТ №6 «Лужок» в поселке Новые Ляды.

Пробы отбирали четыре раза за год – 10 апреля, 24 июня, 18 сентября, 13 ноября по 22 показателям органолептических, химических, микробиологических и паразитологических исследований.

«Исходя из данных исследований проб подземной воды, отобранных в разные периоды года, качество воды не соответствует санитарным требованиям во всех исследуемых родниках по анализируемым показателям», – отмечено в итоговом отчете.

В число наиболее распространенных загрязнений подземной воды вошли превышения по общим колиформным бактериям и кишечной палочке. Патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания не обнаружены.

