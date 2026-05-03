Владимир Никитин из Перми стал самым быстрым марафонцем России

Пермский спортсмен Владимир Никитин вернул себе звание сильнейшего марафонца страны, обновив национальный рекорд на «Казанском марафоне».

Всего неделю назад рекорд России был установлен Дмитрием Неделиным на марафоне в Дюссельдорфе. Однако на этот раз Никитин пробежал дистанцию 42,2 км быстрее и вновь переписал историю — его результат составил около 2:08:07–2:08:09.

Примечательно, что прежний рекорд, который держался почти 17–20 лет, за последнюю неделю был улучшен уже дважды.

Выступление в Казани принесло Никитину очередной титул — он стал 33-кратным чемпионом России по лёгкой атлетике. Кроме того, это первый в истории национальный рекорд в марафоне, установленный на российской трассе.Тренируется спортсмен под руководством Николая Суворова.

