В Перми возбудили уголовное дело после нападения подростков на мужчину

В Перми следственные органы начали уголовное расследование по факту избиения мужчины группой подростков. Поводом стала информация, появившаяся в социальных сетях.

Как сообщили в региональном управлении СК России, дело возбуждено по статье о хулиганстве. Инцидент произошёл 30 апреля в одном из парков Ленинского района. По предварительным данным, несколько несовершеннолетних напали на прохожего после сделанного им замечания, после чего скрылись.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

На данный момент установлены личности троих участников происшествия. Следователи продолжают работу, выясняя все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. Расследование продолжается.

