В Перми откроется второй магазин бренда 12 storeez

В Перми готовится к открытию второй магазин бренда одежды 12 storeez, который выпускает женскую и мужскую линейку. Новая торговая точка появится в ТРК «Imall Эспланада» и будет расположена на первом этаже комплекса.

Информация о скором запуске уже размещена на официальном сайте бренда — там появилась отдельная страница магазина. Кроме того, на популярном сайте вакансий появилось объявление о наборе продавцов.

Напомним, первый магазин бренда открыт в ТРЦ "Планета". Он работает уже пять лет.

