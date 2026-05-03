Жители Прикамья могут отправить портреты для «Бессмертного полка» через Макс

В национальном мессенджере «Макс» заработал специальный бот для участия в акции «Бессмертный полк». С его помощью жители могут загрузить данные о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

Чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке и заполнить анкету: указать фамилию, имя и отчество героя, загрузить фотографию и рассказать о его боевом пути. После этого система автоматически оформит портрет в едином праздничном стиле.

Все заявки проходят модерацию, а затем публикуются и становятся частью онлайн-шествия. Отправить данные можно до 6 мая.

9 мая портреты участников акции покажут на медиафасадах, в эфире телеканалов и в социальных сетях.

