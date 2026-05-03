В Пермском крае за минувшие сутки потушили 12 пожаров

В Пермском крае за минувшие сутки, 3 мая, произошло 12 пожаров: из них: 6 пожаров на территории города Перми, по 2 пожара на территории Соликамского и Краснокамского муниципальных округов, по 1 пожару на территориях Кизеловского, Березовского, Пермского и Добрянского муниципальных округов.

По информации спасателей, ни травмированных, ни погибших в результате ЧП нет.

В целях профилактики спасатели провели следующие мероприятия: 1. Осуществлено 1 953 обхода мест проживания граждан. 2. Проинструктировано мерам пожарной безопасности 3 324 человека. 3. Распространено 2 718 листовок (памяток).

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru