В семи населенных пунктах Прикамья временно ограничат телерадиовещание

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 4 по 10 мая. Временно отключат радио- и телепередающие станции семи населенных пунктов Прикамья.

Под краткосрочные отключения попадут:

– 4 мая с 12:00 до 18:00 Верхняя Сава (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2);

– 4 мая с 12:00 до 15:00 Губаха (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

– 5 мая с 13:00 до 15:00 Кочево (Радио России) не более одного часа;

– 5 мая с 13:00 до 18:00 Чернушка (РТРС-1, РТРС-2, Радио России) не более трех часов;

– 6 мая с 12:00 до 18:00 Альняш (РТРС-1, РТРС-2);

– 6 мая с 12:00 до 18:00 Русский Сарс (РТРС-1, РТРС-2);

– 7 мая с 11:00 до 17:00 Оханск (РТРС-1, РТРС-2).

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.

