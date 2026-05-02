Ветераны войны из Прикамья получат круглогодичный бесплатный проезд на поездах

Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

В преддверии Дня Победы Свердловская железная дорога напомнила о предоставлении круглогодичного бесплатного проезда без ограничения поездок участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда. Поездки распространяются на поезда, курсирующие по России. Их количество не ограничено.

С каждым из ветеранов может бесплатно проследовать один сопровождающий. Сборы за оформление проездных документов и плата за сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание, не взимаются.

Оформление безденежных проездных документов производится в билетной кассе при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих удостоверений: участника или инвалида Великой Отечественной войны; о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

«Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны на вокзалах. Для них предусмотрена бесплатная парковка и размещение в бизнес-залах и залах «Комфорт», помощь с багажом, в том числе при посадке и высадке из поезда», – дополнили информацию в СвЖД.

Чаще всего билеты оформляются в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Крым.

