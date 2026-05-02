«Амкар Пермь» проиграл аутсайдеру группового турнира «Динамо Ставрополь»

Фото: ФК «Амкар Пермь» | vk.com/amkar_perm

Футболисты «Амкара» заметно подпортили праздничное настроение своим болельщикам. В 11-м туре дивизиона «Серебро» Второй лиги А пермяки принимали аутсайдера розыгрыша «Динамо Ставрополь».

Пермяки неожиданно проиграл со счетом 1:2 (1:0). «Амкар» первым открыл счет – на 23-й мин. с 11-метровой отметки точный удар нанес Новиков. Гости отыгрались на 69-й мин. после точного удара Сычева. Победный мяч «бело-голубые» забили за несколько секунд до финального свистка на пятой компенсированной минуте матча. Отличился Кратков.

Следующий матч «Амкар Пермь» проведет 10 мая в Брянске против местного «Динамо», идущего на четвертой позиции в турнирной таблице. Пермяки остались на втором месте.

