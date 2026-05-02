В Перми скончалась фельдшер скорой помощи Татьяна Юмшанова

Пермская станция скорой медицинской помощи

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила об уходе из жизни коллеги Юмшановой Татьяны Владимировны. С 1976 по 2004 годы она трудилась фельдшером выездной бригады Кировской подстанции в Перми. Через месяц, 11 июня, ей исполнилось бы 77 лет.

Сотрудники «скорой» будут вспоминать Татьяну Владимировну как добросовестного медработника и замечательного специалиста. Любовь к медицине она привила своему сыну, Алексею Юмшанову, который выучился на врача и работает педиатром выездной бригады скорой помощи на той же подстанции в Перми.

Коллектив Пермской станции СМП выражает соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны. Прощание с ней состоится 4 мая с 11:30 в Храме святой блаженной Ксении Петербургской на ул. Автозаводской, 82А.

