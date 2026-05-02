В Прикамье закрыли 8 точек общепита из-за отсутствия уведомления о чеках

В России второй год действуют изменения в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов. Роспотребнадзор наделили функцией сбора уведомлений об адресе и месте формирования первого кассового чека объектами предпринимательства. Предоставление уведомления является обязательным.

Краевой Роспотребнадзор с 1 марта прошлого года провело 596 контрольно-надзорных мероприятий. По их результатам выдано 338 предписаний об устранении нарушений, в суды на рассмотрение направлено 452 дела об административном правонарушении, мировые суды вынесли 297 решений о привлечении к административной ответственности. В их число вошли 168 решений о наложении штрафа на общую сумму более 1 млн руб.

В отношении объектов общественного питания судебные органы вынесли 69 решений о наложении штрафа на 500,5 тыс. рублей и четыре предупреждения. За нарушения обязательных требований суды приостановили деятельность восьми точек общепита.

